Währungen / CCLDO
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CCLDO: CareCloud Inc - 8.75% Series B Cumulative Redeemable Perpetual
21.79 USD 0.04 (0.18%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CCLDO hat sich für heute um 0.18% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.79 bis zu einem Hoch von 21.85 gehandelt.
Verfolgen Sie die CareCloud Inc - 8.75% Series B Cumulative Redeemable Perpetual -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
21.79 21.85
Jahresspanne
11.00 22.62
- Vorheriger Schlusskurs
- 21.75
- Eröffnung
- 21.84
- Bid
- 21.79
- Ask
- 22.09
- Tief
- 21.79
- Hoch
- 21.85
- Volumen
- 13
- Tagesänderung
- 0.18%
- Monatsänderung
- 0.79%
- 6-Monatsänderung
- 15.23%
- Jahresänderung
- 72.94%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K