CCLDO: CareCloud Inc - 8.75% Series B Cumulative Redeemable Perpetual

21.79 USD 0.04 (0.18%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CCLDO hat sich für heute um 0.18% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.79 bis zu einem Hoch von 21.85 gehandelt.

Verfolgen Sie die CareCloud Inc - 8.75% Series B Cumulative Redeemable Perpetual -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
21.79 21.85
Jahresspanne
11.00 22.62
Vorheriger Schlusskurs
21.75
Eröffnung
21.84
Bid
21.79
Ask
22.09
Tief
21.79
Hoch
21.85
Volumen
13
Tagesänderung
0.18%
Monatsänderung
0.79%
6-Monatsänderung
15.23%
Jahresänderung
72.94%
