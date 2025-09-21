QuotazioniSezioni
CCLDO: CareCloud Inc - 8.75% Series B Cumulative Redeemable Perpetual

21.81 USD 0.06 (0.28%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CCLDO ha avuto una variazione del 0.28% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.79 e ad un massimo di 21.85.

Segui le dinamiche di CareCloud Inc - 8.75% Series B Cumulative Redeemable Perpetual . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
21.79 21.85
Intervallo Annuale
11.00 22.62
Chiusura Precedente
21.75
Apertura
21.84
Bid
21.81
Ask
22.11
Minimo
21.79
Massimo
21.85
Volume
19
Variazione giornaliera
0.28%
Variazione Mensile
0.88%
Variazione Semestrale
15.34%
Variazione Annuale
73.10%
21 settembre, domenica