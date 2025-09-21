Valute / CCLDO
CCLDO: CareCloud Inc - 8.75% Series B Cumulative Redeemable Perpetual
21.81 USD 0.06 (0.28%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CCLDO ha avuto una variazione del 0.28% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.79 e ad un massimo di 21.85.
Segui le dinamiche di CareCloud Inc - 8.75% Series B Cumulative Redeemable Perpetual . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
21.79 21.85
Intervallo Annuale
11.00 22.62
- Chiusura Precedente
- 21.75
- Apertura
- 21.84
- Bid
- 21.81
- Ask
- 22.11
- Minimo
- 21.79
- Massimo
- 21.85
- Volume
- 19
- Variazione giornaliera
- 0.28%
- Variazione Mensile
- 0.88%
- Variazione Semestrale
- 15.34%
- Variazione Annuale
- 73.10%
21 settembre, domenica