CCLDO: CareCloud Inc - 8.75% Series B Cumulative Redeemable Perpetual

21.85 USD 0.10 (0.46%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CCLDO за сегодня изменился на 0.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.75, а максимальная — 21.85.

Следите за динамикой CareCloud Inc - 8.75% Series B Cumulative Redeemable Perpetual . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
21.75 21.85
Годовой диапазон
11.00 22.62
Предыдущее закрытие
21.75
Open
21.80
Bid
21.85
Ask
22.15
Low
21.75
High
21.85
Объем
11
Дневное изменение
0.46%
Месячное изменение
1.06%
6-месячное изменение
15.55%
Годовое изменение
73.41%
