A taxa do CCLDO para hoje mudou para -0.46%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 21.75 e o mais alto foi 21.75.

Veja a dinâmica do par de moedas CareCloud Inc - 8.75% Series B Cumulative Redeemable Perpetual . As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.