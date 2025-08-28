FiyatlarBölümler
CCGWW: Cheche Group Inc - Warrant

0.0493 USD 0.0127 (34.70%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CCGWW fiyatı bugün 34.70% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.0390 ve Yüksek fiyatı olarak 0.0500 aralığında işlem gördü.

Cheche Group Inc - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
0.0390 0.0500
Yıllık aralık
0.0140 0.0620
Önceki kapanış
0.0366
Açılış
0.0393
Satış
0.0493
Alış
0.0523
Düşük
0.0390
Yüksek
0.0500
Hacim
13
Günlük değişim
34.70%
Aylık değişim
76.70%
6 aylık değişim
81.92%
Yıllık değişim
178.53%
21 Eylül, Pazar