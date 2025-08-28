Valute / CCGWW
CCGWW: Cheche Group Inc - Warrant
0.0493 USD 0.0127 (34.70%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CCGWW ha avuto una variazione del 34.70% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0390 e ad un massimo di 0.0500.
Segui le dinamiche di Cheche Group Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
0.0390 0.0500
Intervallo Annuale
0.0140 0.0620
- Chiusura Precedente
- 0.0366
- Apertura
- 0.0393
- Bid
- 0.0493
- Ask
- 0.0523
- Minimo
- 0.0390
- Massimo
- 0.0500
- Volume
- 13
- Variazione giornaliera
- 34.70%
- Variazione Mensile
- 76.70%
- Variazione Semestrale
- 81.92%
- Variazione Annuale
- 178.53%
21 settembre, domenica