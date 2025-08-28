QuotazioniSezioni
Valute / CCGWW
Tornare a Azioni

CCGWW: Cheche Group Inc - Warrant

0.0493 USD 0.0127 (34.70%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CCGWW ha avuto una variazione del 34.70% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0390 e ad un massimo di 0.0500.

Segui le dinamiche di Cheche Group Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CCGWW News

Intervallo Giornaliero
0.0390 0.0500
Intervallo Annuale
0.0140 0.0620
Chiusura Precedente
0.0366
Apertura
0.0393
Bid
0.0493
Ask
0.0523
Minimo
0.0390
Massimo
0.0500
Volume
13
Variazione giornaliera
34.70%
Variazione Mensile
76.70%
Variazione Semestrale
81.92%
Variazione Annuale
178.53%
21 settembre, domenica