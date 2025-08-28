KurseKategorien
CCGWW: Cheche Group Inc - Warrant

0.0390 USD 0.0024 (6.56%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CCGWW hat sich für heute um 6.56% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0390 bis zu einem Hoch von 0.0393 gehandelt.

Verfolgen Sie die Cheche Group Inc - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
0.0390 0.0393
Jahresspanne
0.0140 0.0620
Vorheriger Schlusskurs
0.0366
Eröffnung
0.0393
Bid
0.0390
Ask
0.0420
Tief
0.0390
Hoch
0.0393
Volumen
3
Tagesänderung
6.56%
Monatsänderung
39.78%
6-Monatsänderung
43.91%
Jahresänderung
120.34%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K