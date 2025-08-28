CotationsSections
Devises / CCGWW
Retour à Actions

CCGWW: Cheche Group Inc - Warrant

0.0493 USD 0.0127 (34.70%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CCGWW a changé de 34.70% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0390 et à un maximum de 0.0500.

Suivez la dynamique Cheche Group Inc - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CCGWW Nouvelles

Range quotidien
0.0390 0.0500
Range Annuel
0.0140 0.0620
Clôture Précédente
0.0366
Ouverture
0.0393
Bid
0.0493
Ask
0.0523
Plus Bas
0.0390
Plus Haut
0.0500
Volume
13
Changement quotidien
34.70%
Changement Mensuel
76.70%
Changement à 6 Mois
81.92%
Changement Annuel
178.53%
20 septembre, samedi