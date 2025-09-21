FiyatlarBölümler
Dövizler / BTC
Geri dön - Hisse senetleri

BTC

50.99 USD 1.09 (2.09%)
Sektör: Diğer semboller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BTC fiyatı bugün -2.09% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 50.97 ve Yüksek fiyatı olarak 51.62 aralığında işlem gördü.

hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
50.97 51.62
Yıllık aralık
5.22 54.46
Önceki kapanış
52.08
Açılış
51.48
Satış
50.99
Alış
51.29
Düşük
50.97
Yüksek
51.62
Hacim
1.259 K
Günlük değişim
-2.09%
Aylık değişim
5.33%
6 aylık değişim
37.74%
Yıllık değişim
807.30%
21 Eylül, Pazar