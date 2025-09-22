QuotazioniSezioni
BTC

49.81 USD 1.18 (2.31%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BTC ha avuto una variazione del -2.31% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 49.73 e ad un massimo di 50.24.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
49.73 50.24
Intervallo Annuale
5.22 54.46
Chiusura Precedente
50.99
Apertura
50.12
Bid
49.81
Ask
50.11
Minimo
49.73
Massimo
50.24
Volume
649
Variazione giornaliera
-2.31%
Variazione Mensile
2.89%
Variazione Semestrale
34.55%
Variazione Annuale
786.30%
22 settembre, lunedì
13:45
USD
Discorso di Williams, Membro del FOMC
Agire
Fcst
Prev