CotationsSections
Devises / BTC
Retour à Actions

BTC

50.99 USD 1.09 (2.09%)
Secteur: Autres Symboles Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BTC a changé de -2.09% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 50.97 et à un maximum de 51.62.

Suivez la dynamique . Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Range quotidien
50.97 51.62
Range Annuel
5.22 54.46
Clôture Précédente
52.08
Ouverture
51.48
Bid
50.99
Ask
51.29
Plus Bas
50.97
Plus Haut
51.62
Volume
1.259 K
Changement quotidien
-2.09%
Changement Mensuel
5.33%
Changement à 6 Mois
37.74%
Changement Annuel
807.30%
20 septembre, samedi