52.08 USD 0.86 (1.68%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BTC hat sich für heute um 1.68% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 51.85 bis zu einem Hoch von 52.26 gehandelt.

Tagesspanne
51.85 52.26
Jahresspanne
5.22 54.46
Vorheriger Schlusskurs
51.22
Eröffnung
52.05
Bid
52.08
Ask
52.38
Tief
51.85
Hoch
52.26
Volumen
1.212 K
Tagesänderung
1.68%
Monatsänderung
7.58%
6-Monatsänderung
40.68%
Jahresänderung
826.69%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K