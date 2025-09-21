FiyatlarBölümler
Dövizler / BTBDW
BTBDW: BT Brands Inc - Warrant

0.2526 USD 0.0694 (21.55%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BTBDW fiyatı bugün -21.55% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.2526 ve Yüksek fiyatı olarak 0.2526 aralığında işlem gördü.

BT Brands Inc - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
0.2526 0.2526
Yıllık aralık
0.0300 0.7248
Önceki kapanış
0.3220
Açılış
0.2526
Satış
0.2526
Alış
0.2556
Düşük
0.2526
Yüksek
0.2526
Hacim
1
Günlük değişim
-21.55%
Aylık değişim
-22.42%
6 aylık değişim
528.36%
Yıllık değişim
260.34%
21 Eylül, Pazar