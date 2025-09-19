KurseKategorien
BTBDW: BT Brands Inc - Warrant

0.2526 USD 0.0694 (21.55%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BTBDW hat sich für heute um -21.55% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.2526 bis zu einem Hoch von 0.2526 gehandelt.

Verfolgen Sie die BT Brands Inc - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
0.2526 0.2526
Jahresspanne
0.0300 0.7248
Vorheriger Schlusskurs
0.3220
Eröffnung
0.2526
Bid
0.2526
Ask
0.2556
Tief
0.2526
Hoch
0.2526
Volumen
1
Tagesänderung
-21.55%
Monatsänderung
-22.42%
6-Monatsänderung
528.36%
Jahresänderung
260.34%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K