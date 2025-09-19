Währungen / BTBDW
BTBDW: BT Brands Inc - Warrant
0.2526 USD 0.0694 (21.55%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BTBDW hat sich für heute um -21.55% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.2526 bis zu einem Hoch von 0.2526 gehandelt.
Verfolgen Sie die BT Brands Inc - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
0.2526 0.2526
Jahresspanne
0.0300 0.7248
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.3220
- Eröffnung
- 0.2526
- Bid
- 0.2526
- Ask
- 0.2556
- Tief
- 0.2526
- Hoch
- 0.2526
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- -21.55%
- Monatsänderung
- -22.42%
- 6-Monatsänderung
- 528.36%
- Jahresänderung
- 260.34%
