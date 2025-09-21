QuotazioniSezioni
BTBDW: BT Brands Inc - Warrant

0.2526 USD 0.0694 (21.55%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BTBDW ha avuto una variazione del -21.55% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.2526 e ad un massimo di 0.2526.

Segui le dinamiche di BT Brands Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.2526 0.2526
Intervallo Annuale
0.0300 0.7248
Chiusura Precedente
0.3220
Apertura
0.2526
Bid
0.2526
Ask
0.2556
Minimo
0.2526
Massimo
0.2526
Volume
1
Variazione giornaliera
-21.55%
Variazione Mensile
-22.42%
Variazione Semestrale
528.36%
Variazione Annuale
260.34%
21 settembre, domenica