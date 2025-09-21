Valute / BTBDW
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
BTBDW: BT Brands Inc - Warrant
0.2526 USD 0.0694 (21.55%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BTBDW ha avuto una variazione del -21.55% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.2526 e ad un massimo di 0.2526.
Segui le dinamiche di BT Brands Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
0.2526 0.2526
Intervallo Annuale
0.0300 0.7248
- Chiusura Precedente
- 0.3220
- Apertura
- 0.2526
- Bid
- 0.2526
- Ask
- 0.2556
- Minimo
- 0.2526
- Massimo
- 0.2526
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- -21.55%
- Variazione Mensile
- -22.42%
- Variazione Semestrale
- 528.36%
- Variazione Annuale
- 260.34%
21 settembre, domenica