BTBDW: BT Brands Inc - Warrant

0.2526 USD 0.0694 (21.55%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BTBDW a changé de -21.55% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.2526 et à un maximum de 0.2526.

Suivez la dynamique BT Brands Inc - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
0.2526 0.2526
Range Annuel
0.0300 0.7248
Clôture Précédente
0.3220
Ouverture
0.2526
Bid
0.2526
Ask
0.2556
Plus Bas
0.2526
Plus Haut
0.2526
Volume
1
Changement quotidien
-21.55%
Changement Mensuel
-22.42%
Changement à 6 Mois
528.36%
Changement Annuel
260.34%
