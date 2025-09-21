FiyatlarBölümler
BRLSW: Borealis Foods Inc - Warrant

0.0739 USD 0.0000 (0.00%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BRLSW fiyatı bugün 0.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.0739 ve Yüksek fiyatı olarak 0.0739 aralığında işlem gördü.

Borealis Foods Inc - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
0.0739 0.0739
Yıllık aralık
0.0610 0.1605
Önceki kapanış
0.0739
Açılış
0.0739
Satış
0.0739
Alış
0.0769
Düşük
0.0739
Yüksek
0.0739
Hacim
1
Günlük değişim
0.00%
Aylık değişim
5.57%
6 aylık değişim
-38.42%
Yıllık değişim
-9.66%
21 Eylül, Pazar