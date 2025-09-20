CotationsSections
Devises / BRLSW
BRLSW: Borealis Foods Inc - Warrant

0.0739 USD 0.0000 (0.00%)
Secteur: Consommateur Défensif Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BRLSW a changé de 0.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0739 et à un maximum de 0.0739.

Suivez la dynamique Borealis Foods Inc - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
0.0739 0.0739
Range Annuel
0.0610 0.1605
Clôture Précédente
0.0739
Ouverture
0.0739
Bid
0.0739
Ask
0.0769
Plus Bas
0.0739
Plus Haut
0.0739
Volume
1
Changement quotidien
0.00%
Changement Mensuel
5.57%
Changement à 6 Mois
-38.42%
Changement Annuel
-9.66%
20 septembre, samedi