QuotazioniSezioni
Valute / BRLSW
Tornare a Azioni

BRLSW: Borealis Foods Inc - Warrant

0.0739 USD 0.0000 (0.00%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BRLSW ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0739 e ad un massimo di 0.0739.

Segui le dinamiche di Borealis Foods Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
0.0739 0.0739
Intervallo Annuale
0.0610 0.1605
Chiusura Precedente
0.0739
Apertura
0.0739
Bid
0.0739
Ask
0.0769
Minimo
0.0739
Massimo
0.0739
Volume
1
Variazione giornaliera
0.00%
Variazione Mensile
5.57%
Variazione Semestrale
-38.42%
Variazione Annuale
-9.66%
21 settembre, domenica