Valute / BRLSW
BRLSW: Borealis Foods Inc - Warrant
0.0739 USD 0.0000 (0.00%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BRLSW ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0739 e ad un massimo di 0.0739.
Segui le dinamiche di Borealis Foods Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.0739 0.0739
Intervallo Annuale
0.0610 0.1605
- Chiusura Precedente
- 0.0739
- Apertura
- 0.0739
- Bid
- 0.0739
- Ask
- 0.0769
- Minimo
- 0.0739
- Massimo
- 0.0739
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- 5.57%
- Variazione Semestrale
- -38.42%
- Variazione Annuale
- -9.66%
21 settembre, domenica