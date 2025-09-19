通貨 / BRLSW
BRLSW: Borealis Foods Inc - Warrant
0.0739 USD 0.0021 (2.76%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BRLSWの今日の為替レートは、-2.76%変化しました。日中、通貨は1あたり0.0739の安値と0.0775の高値で取引されました。
Borealis Foods Inc - Warrantダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
0.0739 0.0775
1年のレンジ
0.0610 0.1605
- 以前の終値
- 0.0760
- 始値
- 0.0775
- 買値
- 0.0739
- 買値
- 0.0769
- 安値
- 0.0739
- 高値
- 0.0775
- 出来高
- 2
- 1日の変化
- -2.76%
- 1ヶ月の変化
- 5.57%
- 6ヶ月の変化
- -38.42%
- 1年の変化
- -9.66%
