BMNR: BITMINE IMMERSION TECNOLOGIES I

60.77 USD 0.97 (1.62%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BMNR fiyatı bugün 1.62% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 59.12 ve Yüksek fiyatı olarak 64.25 aralığında işlem gördü.

BITMINE IMMERSION TECNOLOGIES I hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
59.12 64.25
Yıllık aralık
4.04 161.00
Önceki kapanış
59.80
Açılış
60.00
Satış
60.77
Alış
61.07
Düşük
59.12
Yüksek
64.25
Hacim
79.587 K
Günlük değişim
1.62%
Aylık değişim
40.77%
6 aylık değişim
689.22%
Yıllık değişim
689.22%
21 Eylül, Pazar