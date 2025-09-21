Dövizler / BMNR
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
BMNR: BITMINE IMMERSION TECNOLOGIES I
60.77 USD 0.97 (1.62%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BMNR fiyatı bugün 1.62% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 59.12 ve Yüksek fiyatı olarak 64.25 aralığında işlem gördü.
BITMINE IMMERSION TECNOLOGIES I hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
59.12 64.25
Yıllık aralık
4.04 161.00
- Önceki kapanış
- 59.80
- Açılış
- 60.00
- Satış
- 60.77
- Alış
- 61.07
- Düşük
- 59.12
- Yüksek
- 64.25
- Hacim
- 79.587 K
- Günlük değişim
- 1.62%
- Aylık değişim
- 40.77%
- 6 aylık değişim
- 689.22%
- Yıllık değişim
- 689.22%
21 Eylül, Pazar