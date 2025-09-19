KurseKategorien
Währungen / BMNR
Zurück zum Aktien

BMNR: BITMINE IMMERSION TECNOLOGIES I

60.49 USD 0.69 (1.15%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BMNR hat sich für heute um 1.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 59.12 bis zu einem Hoch von 64.25 gehandelt.

Verfolgen Sie die BITMINE IMMERSION TECNOLOGIES I-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
59.12 64.25
Jahresspanne
4.04 161.00
Vorheriger Schlusskurs
59.80
Eröffnung
60.00
Bid
60.49
Ask
60.79
Tief
59.12
Hoch
64.25
Volumen
46.518 K
Tagesänderung
1.15%
Monatsänderung
40.12%
6-Monatsänderung
685.58%
Jahresänderung
685.58%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K