BMNR: BITMINE IMMERSION TECNOLOGIES I
60.49 USD 0.69 (1.15%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BMNR hat sich für heute um 1.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 59.12 bis zu einem Hoch von 64.25 gehandelt.
Verfolgen Sie die BITMINE IMMERSION TECNOLOGIES I-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
59.12 64.25
Jahresspanne
4.04 161.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 59.80
- Eröffnung
- 60.00
- Bid
- 60.49
- Ask
- 60.79
- Tief
- 59.12
- Hoch
- 64.25
- Volumen
- 46.518 K
- Tagesänderung
- 1.15%
- Monatsänderung
- 40.12%
- 6-Monatsänderung
- 685.58%
- Jahresänderung
- 685.58%
