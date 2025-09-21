QuotazioniSezioni
Valute / BMNR
Tornare a Azioni

BMNR

60.77 USD 0.97 (1.62%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BMNR ha avuto una variazione del 1.62% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 59.12 e ad un massimo di 64.25.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
59.12 64.25
Intervallo Annuale
4.04 161.00
Chiusura Precedente
59.80
Apertura
60.00
Bid
60.77
Ask
61.07
Minimo
59.12
Massimo
64.25
Volume
79.587 K
Variazione giornaliera
1.62%
Variazione Mensile
40.77%
Variazione Semestrale
689.22%
Variazione Annuale
689.22%
21 settembre, domenica