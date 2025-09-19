クォートセクション
BMNR
BMNR: BITMINE IMMERSION TECNOLOGIES I

59.80 USD 2.73 (4.78%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BMNRの今日の為替レートは、4.78%変化しました。日中、通貨は1あたり58.80の安値と63.50の高値で取引されました。

BITMINE IMMERSION TECNOLOGIES Iダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
1日のレンジ
58.80 63.50
1年のレンジ
4.04 161.00
以前の終値
57.07
始値
59.39
買値
59.80
買値
60.10
安値
58.80
高値
63.50
出来高
93.984 K
1日の変化
4.78%
1ヶ月の変化
38.52%
6ヶ月の変化
676.62%
1年の変化
676.62%
