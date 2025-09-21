FiyatlarBölümler
Dövizler / BLDEW
BLDEW: Blade Air Mobility Inc - Warrants

0.1790 USD 0.0118 (7.06%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BLDEW fiyatı bugün 7.06% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.1705 ve Yüksek fiyatı olarak 0.1790 aralığında işlem gördü.

Blade Air Mobility Inc - Warrants hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
0.1705 0.1790
Yıllık aralık
0.1161 0.5901
Önceki kapanış
0.1672
Açılış
0.1738
Satış
0.1790
Alış
0.1820
Düşük
0.1705
Yüksek
0.1790
Hacim
30
Günlük değişim
7.06%
Aylık değişim
-22.17%
6 aylık değişim
-44.06%
Yıllık değişim
-28.40%
21 Eylül, Pazar