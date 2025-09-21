Valute / BLDEW
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
BLDEW: Blade Air Mobility Inc - Warrants
0.1790 USD 0.0118 (7.06%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BLDEW ha avuto una variazione del 7.06% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.1705 e ad un massimo di 0.1790.
Segui le dinamiche di Blade Air Mobility Inc - Warrants. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
0.1705 0.1790
Intervallo Annuale
0.1161 0.5901
- Chiusura Precedente
- 0.1672
- Apertura
- 0.1738
- Bid
- 0.1790
- Ask
- 0.1820
- Minimo
- 0.1705
- Massimo
- 0.1790
- Volume
- 30
- Variazione giornaliera
- 7.06%
- Variazione Mensile
- -22.17%
- Variazione Semestrale
- -44.06%
- Variazione Annuale
- -28.40%
21 settembre, domenica