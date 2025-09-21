QuotazioniSezioni
BLDEW: Blade Air Mobility Inc - Warrants

0.1790 USD 0.0118 (7.06%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BLDEW ha avuto una variazione del 7.06% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.1705 e ad un massimo di 0.1790.

Segui le dinamiche di Blade Air Mobility Inc - Warrants. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.1705 0.1790
Intervallo Annuale
0.1161 0.5901
Chiusura Precedente
0.1672
Apertura
0.1738
Bid
0.1790
Ask
0.1820
Minimo
0.1705
Massimo
0.1790
Volume
30
Variazione giornaliera
7.06%
Variazione Mensile
-22.17%
Variazione Semestrale
-44.06%
Variazione Annuale
-28.40%
21 settembre, domenica