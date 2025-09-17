Валюты / BLDEW
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BLDEW: Blade Air Mobility Inc - Warrants
0.1790 USD 0.0118 (7.06%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BLDEW за сегодня изменился на 7.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.1705, а максимальная — 0.1790.
Следите за динамикой Blade Air Mobility Inc - Warrants. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
0.1705 0.1790
Годовой диапазон
0.1161 0.5901
- Предыдущее закрытие
- 0.1672
- Open
- 0.1738
- Bid
- 0.1790
- Ask
- 0.1820
- Low
- 0.1705
- High
- 0.1790
- Объем
- 30
- Дневное изменение
- 7.06%
- Месячное изменение
- -22.17%
- 6-месячное изменение
- -44.06%
- Годовое изменение
- -28.40%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.