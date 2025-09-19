KurseKategorien
Währungen / BLDEW
Zurück zum Aktien

BLDEW: Blade Air Mobility Inc - Warrants

0.1790 USD 0.0118 (7.06%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BLDEW hat sich für heute um 7.06% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.1705 bis zu einem Hoch von 0.1790 gehandelt.

Verfolgen Sie die Blade Air Mobility Inc - Warrants-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
0.1705 0.1790
Jahresspanne
0.1161 0.5901
Vorheriger Schlusskurs
0.1672
Eröffnung
0.1738
Bid
0.1790
Ask
0.1820
Tief
0.1705
Hoch
0.1790
Volumen
30
Tagesänderung
7.06%
Monatsänderung
-22.17%
6-Monatsänderung
-44.06%
Jahresänderung
-28.40%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K