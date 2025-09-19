Währungen / BLDEW
BLDEW: Blade Air Mobility Inc - Warrants
0.1790 USD 0.0118 (7.06%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BLDEW hat sich für heute um 7.06% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.1705 bis zu einem Hoch von 0.1790 gehandelt.
Verfolgen Sie die Blade Air Mobility Inc - Warrants-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
0.1705 0.1790
Jahresspanne
0.1161 0.5901
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.1672
- Eröffnung
- 0.1738
- Bid
- 0.1790
- Ask
- 0.1820
- Tief
- 0.1705
- Hoch
- 0.1790
- Volumen
- 30
- Tagesänderung
- 7.06%
- Monatsänderung
- -22.17%
- 6-Monatsänderung
- -44.06%
- Jahresänderung
- -28.40%
