BFRIW: Biofrontera Inc - Warrants

0.1067 USD 0.0012 (1.11%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BFRIW fiyatı bugün -1.11% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.1067 ve Yüksek fiyatı olarak 0.1067 aralığında işlem gördü.

Biofrontera Inc - Warrants hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
0.1067 0.1067
Yıllık aralık
0.0157 0.2770
Önceki kapanış
0.1079
Açılış
0.1067
Satış
0.1067
Alış
0.1097
Düşük
0.1067
Yüksek
0.1067
Hacim
1
Günlük değişim
-1.11%
Aylık değişim
-21.25%
6 aylık değişim
37.32%
Yıllık değişim
335.51%
21 Eylül, Pazar