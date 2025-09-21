Valute / BFRIW
BFRIW: Biofrontera Inc - Warrants
0.1067 USD 0.0012 (1.11%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BFRIW ha avuto una variazione del -1.11% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.1067 e ad un massimo di 0.1067.
Segui le dinamiche di Biofrontera Inc - Warrants. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
0.1067 0.1067
Intervallo Annuale
0.0157 0.2770
- Chiusura Precedente
- 0.1079
- Apertura
- 0.1067
- Bid
- 0.1067
- Ask
- 0.1097
- Minimo
- 0.1067
- Massimo
- 0.1067
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- -1.11%
- Variazione Mensile
- -21.25%
- Variazione Semestrale
- 37.32%
- Variazione Annuale
- 335.51%
21 settembre, domenica