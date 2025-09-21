QuotazioniSezioni
BFRIW: Biofrontera Inc - Warrants

0.1067 USD 0.0012 (1.11%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BFRIW ha avuto una variazione del -1.11% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.1067 e ad un massimo di 0.1067.

Segui le dinamiche di Biofrontera Inc - Warrants. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.1067 0.1067
Intervallo Annuale
0.0157 0.2770
Chiusura Precedente
0.1079
Apertura
0.1067
Bid
0.1067
Ask
0.1097
Minimo
0.1067
Massimo
0.1067
Volume
1
Variazione giornaliera
-1.11%
Variazione Mensile
-21.25%
Variazione Semestrale
37.32%
Variazione Annuale
335.51%
21 settembre, domenica