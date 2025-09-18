Divisas / BFRIW
BFRIW: Biofrontera Inc - Warrants
0.1067 USD 0.0012 (1.11%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BFRIW de hoy ha cambiado un -1.11%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.1067, mientras que el máximo ha alcanzado 0.1067.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Biofrontera Inc - Warrants. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
0.1067 0.1067
Rango anual
0.0157 0.2770
- Cierres anteriores
- 0.1079
- Open
- 0.1067
- Bid
- 0.1067
- Ask
- 0.1097
- Low
- 0.1067
- High
- 0.1067
- Volumen
- 1
- Cambio diario
- -1.11%
- Cambio mensual
- -21.25%
- Cambio a 6 meses
- 37.32%
- Cambio anual
- 335.51%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B