BFRIW: Biofrontera Inc - Warrants
0.1067 USD 0.0012 (1.11%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BFRIW hat sich für heute um -1.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.1067 bis zu einem Hoch von 0.1067 gehandelt.
Verfolgen Sie die Biofrontera Inc - Warrants-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
0.1067 0.1067
Jahresspanne
0.0157 0.2770
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.1079
- Eröffnung
- 0.1067
- Bid
- 0.1067
- Ask
- 0.1097
- Tief
- 0.1067
- Hoch
- 0.1067
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- -1.11%
- Monatsänderung
- -21.25%
- 6-Monatsänderung
- 37.32%
- Jahresänderung
- 335.51%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K