BFRIW: Biofrontera Inc - Warrants

0.1067 USD 0.0012 (1.11%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BFRIW hat sich für heute um -1.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.1067 bis zu einem Hoch von 0.1067 gehandelt.

Verfolgen Sie die Biofrontera Inc - Warrants-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
0.1067 0.1067
Jahresspanne
0.0157 0.2770
Vorheriger Schlusskurs
0.1079
Eröffnung
0.1067
Bid
0.1067
Ask
0.1097
Tief
0.1067
Hoch
0.1067
Volumen
1
Tagesänderung
-1.11%
Monatsänderung
-21.25%
6-Monatsänderung
37.32%
Jahresänderung
335.51%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K