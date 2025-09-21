Dövizler / BETRW
BETRW: Better Home & Finance Holding Company - Warrant
0.2100 USD 0.0227 (9.76%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BETRW fiyatı bugün -9.76% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.2100 ve Yüksek fiyatı olarak 0.2500 aralığında işlem gördü.
Better Home & Finance Holding Company - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
0.2100 0.2500
Yıllık aralık
0.0401 0.3001
- Önceki kapanış
- 0.2327
- Açılış
- 0.2340
- Satış
- 0.2100
- Alış
- 0.2130
- Düşük
- 0.2100
- Yüksek
- 0.2500
- Hacim
- 10
- Günlük değişim
- -9.76%
- Aylık değişim
- 21.39%
- 6 aylık değişim
- 149.41%
- Yıllık değişim
- 200.00%
21 Eylül, Pazar