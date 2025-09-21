FiyatlarBölümler
Dövizler / BETRW
Geri dön - Hisse senetleri

BETRW: Better Home & Finance Holding Company - Warrant

0.2100 USD 0.0227 (9.76%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BETRW fiyatı bugün -9.76% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.2100 ve Yüksek fiyatı olarak 0.2500 aralığında işlem gördü.

Better Home & Finance Holding Company - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
0.2100 0.2500
Yıllık aralık
0.0401 0.3001
Önceki kapanış
0.2327
Açılış
0.2340
Satış
0.2100
Alış
0.2130
Düşük
0.2100
Yüksek
0.2500
Hacim
10
Günlük değişim
-9.76%
Aylık değişim
21.39%
6 aylık değişim
149.41%
Yıllık değişim
200.00%
21 Eylül, Pazar