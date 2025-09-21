QuotazioniSezioni
Valute / BETRW
Tornare a Azioni

BETRW: Better Home & Finance Holding Company - Warrant

0.2100 USD 0.0227 (9.76%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BETRW ha avuto una variazione del -9.76% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.2100 e ad un massimo di 0.2500.

Segui le dinamiche di Better Home & Finance Holding Company - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
0.2100 0.2500
Intervallo Annuale
0.0401 0.3001
Chiusura Precedente
0.2327
Apertura
0.2340
Bid
0.2100
Ask
0.2130
Minimo
0.2100
Massimo
0.2500
Volume
10
Variazione giornaliera
-9.76%
Variazione Mensile
21.39%
Variazione Semestrale
149.41%
Variazione Annuale
200.00%
21 settembre, domenica