Valute / BETRW
BETRW: Better Home & Finance Holding Company - Warrant
0.2100 USD 0.0227 (9.76%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BETRW ha avuto una variazione del -9.76% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.2100 e ad un massimo di 0.2500.
Segui le dinamiche di Better Home & Finance Holding Company - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
0.2100 0.2500
Intervallo Annuale
0.0401 0.3001
- Chiusura Precedente
- 0.2327
- Apertura
- 0.2340
- Bid
- 0.2100
- Ask
- 0.2130
- Minimo
- 0.2100
- Massimo
- 0.2500
- Volume
- 10
- Variazione giornaliera
- -9.76%
- Variazione Mensile
- 21.39%
- Variazione Semestrale
- 149.41%
- Variazione Annuale
- 200.00%
21 settembre, domenica