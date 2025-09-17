Валюты / BETRW
BETRW: Better Home & Finance Holding Company - Warrant
0.1974 USD 0.0011 (0.55%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BETRW за сегодня изменился на -0.55%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.1974, а максимальная — 0.1974.
Следите за динамикой Better Home & Finance Holding Company - Warrant. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
0.1974 0.1974
Годовой диапазон
0.0401 0.2925
- Предыдущее закрытие
- 0.1985
- Open
- 0.1974
- Bid
- 0.1974
- Ask
- 0.2004
- Low
- 0.1974
- High
- 0.1974
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -0.55%
- Месячное изменение
- 14.10%
- 6-месячное изменение
- 134.44%
- Годовое изменение
- 182.00%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.