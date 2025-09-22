CotationsSections
Devises / BETRW
BETRW: Better Home & Finance Holding Company - Warrant

0.4944 USD 0.2844 (135.43%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BETRW a changé de 135.43% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.4210 et à un maximum de 1.0800.

Suivez la dynamique Better Home & Finance Holding Company - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
0.4210 1.0800
Range Annuel
0.0401 1.0800
Clôture Précédente
0.2100
Ouverture
0.6200
Bid
0.4944
Ask
0.4974
Plus Bas
0.4210
Plus Haut
1.0800
Volume
2.325 K
Changement quotidien
135.43%
Changement Mensuel
185.78%
Changement à 6 Mois
487.17%
Changement Annuel
606.29%
