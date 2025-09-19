KurseKategorien
Währungen / BETRW
Zurück zum Aktien

BETRW: Better Home & Finance Holding Company - Warrant

0.2100 USD 0.0227 (9.76%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BETRW hat sich für heute um -9.76% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.2100 bis zu einem Hoch von 0.2500 gehandelt.

Verfolgen Sie die Better Home & Finance Holding Company - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
0.2100 0.2500
Jahresspanne
0.0401 0.3001
Vorheriger Schlusskurs
0.2327
Eröffnung
0.2340
Bid
0.2100
Ask
0.2130
Tief
0.2100
Hoch
0.2500
Volumen
9
Tagesänderung
-9.76%
Monatsänderung
21.39%
6-Monatsänderung
149.41%
Jahresänderung
200.00%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K