BETRW: Better Home & Finance Holding Company - Warrant
0.2100 USD 0.0227 (9.76%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BETRW hat sich für heute um -9.76% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.2100 bis zu einem Hoch von 0.2500 gehandelt.
Verfolgen Sie die Better Home & Finance Holding Company - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
0.2100 0.2500
Jahresspanne
0.0401 0.3001
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.2327
- Eröffnung
- 0.2340
- Bid
- 0.2100
- Ask
- 0.2130
- Tief
- 0.2100
- Hoch
- 0.2500
- Volumen
- 9
- Tagesänderung
- -9.76%
- Monatsänderung
- 21.39%
- 6-Monatsänderung
- 149.41%
- Jahresänderung
- 200.00%
