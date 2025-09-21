FiyatlarBölümler
BDVG: Litman Gregory Funds Trust IMGP Berkshire Dividend Growth ETF

12.69 USD 0.00 (0.00%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BDVG fiyatı bugün 0.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 12.67 ve Yüksek fiyatı olarak 12.69 aralığında işlem gördü.

Litman Gregory Funds Trust IMGP Berkshire Dividend Growth ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
12.67 12.69
Yıllık aralık
10.26 12.70
Önceki kapanış
12.69
Açılış
12.68
Satış
12.69
Alış
12.99
Düşük
12.67
Yüksek
12.69
Hacim
5
Günlük değişim
0.00%
Aylık değişim
1.44%
6 aylık değişim
8.37%
Yıllık değişim
9.21%
21 Eylül, Pazar