BDVG: Litman Gregory Funds Trust IMGP Berkshire Dividend Growth ETF

12.66 USD 0.07 (0.56%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BDVG за сегодня изменился на 0.56%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.64, а максимальная — 12.66.

Следите за динамикой Litman Gregory Funds Trust IMGP Berkshire Dividend Growth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Дневной диапазон
12.64 12.66
Годовой диапазон
10.26 12.69
Предыдущее закрытие
12.59
Open
12.64
Bid
12.66
Ask
12.96
Low
12.64
High
12.66
Объем
3
Дневное изменение
0.56%
Месячное изменение
1.20%
6-месячное изменение
8.11%
Годовое изменение
8.95%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.