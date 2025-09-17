Валюты / BDVG
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BDVG: Litman Gregory Funds Trust IMGP Berkshire Dividend Growth ETF
12.66 USD 0.07 (0.56%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BDVG за сегодня изменился на 0.56%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.64, а максимальная — 12.66.
Следите за динамикой Litman Gregory Funds Trust IMGP Berkshire Dividend Growth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
12.64 12.66
Годовой диапазон
10.26 12.69
- Предыдущее закрытие
- 12.59
- Open
- 12.64
- Bid
- 12.66
- Ask
- 12.96
- Low
- 12.64
- High
- 12.66
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- 0.56%
- Месячное изменение
- 1.20%
- 6-месячное изменение
- 8.11%
- Годовое изменение
- 8.95%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.