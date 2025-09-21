QuotazioniSezioni
BDVG: Litman Gregory Funds Trust IMGP Berkshire Dividend Growth ETF

12.69 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BDVG ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 12.67 e ad un massimo di 12.69.

Segui le dinamiche di Litman Gregory Funds Trust IMGP Berkshire Dividend Growth ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
12.67 12.69
Intervallo Annuale
10.26 12.70
Chiusura Precedente
12.69
Apertura
12.68
Bid
12.69
Ask
12.99
Minimo
12.67
Massimo
12.69
Volume
5
Variazione giornaliera
0.00%
Variazione Mensile
1.44%
Variazione Semestrale
8.37%
Variazione Annuale
9.21%
21 settembre, domenica