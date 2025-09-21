Valute / BDVG
BDVG: Litman Gregory Funds Trust IMGP Berkshire Dividend Growth ETF
12.69 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BDVG ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 12.67 e ad un massimo di 12.69.
Segui le dinamiche di Litman Gregory Funds Trust IMGP Berkshire Dividend Growth ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
12.67 12.69
Intervallo Annuale
10.26 12.70
- Chiusura Precedente
- 12.69
- Apertura
- 12.68
- Bid
- 12.69
- Ask
- 12.99
- Minimo
- 12.67
- Massimo
- 12.69
- Volume
- 5
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- 1.44%
- Variazione Semestrale
- 8.37%
- Variazione Annuale
- 9.21%
21 settembre, domenica