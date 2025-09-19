クォートセクション
通貨 / BDVG
BDVG: Litman Gregory Funds Trust IMGP Berkshire Dividend Growth ETF

12.69 USD 0.02 (0.16%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BDVGの今日の為替レートは、0.16%変化しました。日中、通貨は1あたり12.69の安値と12.70の高値で取引されました。

Litman Gregory Funds Trust IMGP Berkshire Dividend Growth ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
12.69 12.70
1年のレンジ
10.26 12.70
以前の終値
12.67
始値
12.70
買値
12.69
買値
12.99
安値
12.69
高値
12.70
出来高
3
1日の変化
0.16%
1ヶ月の変化
1.44%
6ヶ月の変化
8.37%
1年の変化
9.21%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K