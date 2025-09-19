Währungen / BDVG
BDVG: Litman Gregory Funds Trust IMGP Berkshire Dividend Growth ETF
12.69 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BDVG hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.67 bis zu einem Hoch von 12.69 gehandelt.
Verfolgen Sie die Litman Gregory Funds Trust IMGP Berkshire Dividend Growth ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
12.67 12.69
Jahresspanne
10.26 12.70
- Vorheriger Schlusskurs
- 12.69
- Eröffnung
- 12.68
- Bid
- 12.69
- Ask
- 12.99
- Tief
- 12.67
- Hoch
- 12.69
- Volumen
- 5
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 1.44%
- 6-Monatsänderung
- 8.37%
- Jahresänderung
- 9.21%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K