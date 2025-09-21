FiyatlarBölümler
Dövizler / ATMCW
ATMCW: AlphaTime Acquisition Corp - Warrant

0.0900 USD 0.0301 (50.25%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ATMCW fiyatı bugün 50.25% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.0600 ve Yüksek fiyatı olarak 0.0900 aralığında işlem gördü.

AlphaTime Acquisition Corp - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
0.0600 0.0900
Yıllık aralık
0.0080 0.0900
Önceki kapanış
0.0599
Açılış
0.0699
Satış
0.0900
Alış
0.0930
Düşük
0.0600
Yüksek
0.0900
Hacim
44
Günlük değişim
50.25%
Aylık değişim
82.19%
6 aylık değişim
556.93%
Yıllık değişim
322.54%
21 Eylül, Pazar