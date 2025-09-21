Dövizler / ATMCW
ATMCW: AlphaTime Acquisition Corp - Warrant
0.0900 USD 0.0301 (50.25%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ATMCW fiyatı bugün 50.25% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.0600 ve Yüksek fiyatı olarak 0.0900 aralığında işlem gördü.
AlphaTime Acquisition Corp - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
0.0600 0.0900
Yıllık aralık
0.0080 0.0900
- Önceki kapanış
- 0.0599
- Açılış
- 0.0699
- Satış
- 0.0900
- Alış
- 0.0930
- Düşük
- 0.0600
- Yüksek
- 0.0900
- Hacim
- 44
- Günlük değişim
- 50.25%
- Aylık değişim
- 82.19%
- 6 aylık değişim
- 556.93%
- Yıllık değişim
- 322.54%
21 Eylül, Pazar