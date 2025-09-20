CotationsSections
Devises / ATMCW
Retour à Actions

ATMCW: AlphaTime Acquisition Corp - Warrant

0.0900 USD 0.0301 (50.25%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ATMCW a changé de 50.25% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0600 et à un maximum de 0.0900.

Suivez la dynamique AlphaTime Acquisition Corp - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Range quotidien
0.0600 0.0900
Range Annuel
0.0080 0.0900
Clôture Précédente
0.0599
Ouverture
0.0699
Bid
0.0900
Ask
0.0930
Plus Bas
0.0600
Plus Haut
0.0900
Volume
44
Changement quotidien
50.25%
Changement Mensuel
82.19%
Changement à 6 Mois
556.93%
Changement Annuel
322.54%
20 septembre, samedi