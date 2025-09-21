Valute / ATMCW
ATMCW: AlphaTime Acquisition Corp - Warrant
0.0900 USD 0.0301 (50.25%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ATMCW ha avuto una variazione del 50.25% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0600 e ad un massimo di 0.0900.
Segui le dinamiche di AlphaTime Acquisition Corp - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.0600 0.0900
Intervallo Annuale
0.0080 0.0900
- Chiusura Precedente
- 0.0599
- Apertura
- 0.0699
- Bid
- 0.0900
- Ask
- 0.0930
- Minimo
- 0.0600
- Massimo
- 0.0900
- Volume
- 44
- Variazione giornaliera
- 50.25%
- Variazione Mensile
- 82.19%
- Variazione Semestrale
- 556.93%
- Variazione Annuale
- 322.54%
21 settembre, domenica