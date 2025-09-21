QuotazioniSezioni
ATMCW: AlphaTime Acquisition Corp - Warrant

0.0900 USD 0.0301 (50.25%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ATMCW ha avuto una variazione del 50.25% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0600 e ad un massimo di 0.0900.

Segui le dinamiche di AlphaTime Acquisition Corp - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.0600 0.0900
Intervallo Annuale
0.0080 0.0900
Chiusura Precedente
0.0599
Apertura
0.0699
Bid
0.0900
Ask
0.0930
Minimo
0.0600
Massimo
0.0900
Volume
44
Variazione giornaliera
50.25%
Variazione Mensile
82.19%
Variazione Semestrale
556.93%
Variazione Annuale
322.54%
21 settembre, domenica