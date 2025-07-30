FiyatlarBölümler
Dövizler / ASHR
ASHR: Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF

31.98 USD 0.01 (0.03%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ASHR fiyatı bugün 0.03% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 31.98 ve Yüksek fiyatı olarak 32.12 aralığında işlem gördü.

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
31.98 32.12
Yıllık aralık
23.26 35.72
Önceki kapanış
31.97
Açılış
32.01
Satış
31.98
Alış
32.28
Düşük
31.98
Yüksek
32.12
Hacim
4.412 K
Günlük değişim
0.03%
Aylık değişim
1.23%
6 aylık değişim
20.86%
Yıllık değişim
11.08%
21 Eylül, Pazar