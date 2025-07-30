クォートセクション
通貨 / ASHR
ASHR: Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF

31.98 USD 0.01 (0.03%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ASHRの今日の為替レートは、0.03%変化しました。日中、通貨は1あたり31.98の安値と32.12の高値で取引されました。

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
31.98 32.12
1年のレンジ
23.26 35.72
以前の終値
31.97
始値
32.01
買値
31.98
買値
32.28
安値
31.98
高値
32.12
出来高
4.412 K
1日の変化
0.03%
1ヶ月の変化
1.23%
6ヶ月の変化
20.86%
1年の変化
11.08%
21 9月, 日曜日