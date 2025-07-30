CotaçõesSeções
ASHR
ASHR: Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF

31.98 USD 0.01 (0.03%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do ASHR para hoje mudou para 0.03%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 31.98 e o mais alto foi 32.12.

Veja a dinâmica do par de moedas Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Faixa diária
31.98 32.12
Faixa anual
23.26 35.72
Fechamento anterior
31.97
Open
32.01
Bid
31.98
Ask
32.28
Low
31.98
High
32.12
Volume
4.412 K
Mudança diária
0.03%
Mudança mensal
1.23%
Mudança de 6 meses
20.86%
Mudança anual
11.08%
21 setembro, domingo