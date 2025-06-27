Dövizler / ASBA
ASBA: Associated Banc-Corp 6.625% Fixed-Rate Reset Subordinated Notes
25.2000 USD 0.0400 (0.16%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ASBA fiyatı bugün -0.16% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 24.7801 ve Yüksek fiyatı olarak 25.2400 aralığında işlem gördü.
Associated Banc-Corp 6.625% Fixed-Rate Reset Subordinated Notes hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
24.7801 25.2400
Yıllık aralık
22.9900 25.2999
- Önceki kapanış
- 25.2400
- Açılış
- 24.7801
- Satış
- 25.2000
- Alış
- 25.2030
- Düşük
- 24.7801
- Yüksek
- 25.2400
- Hacim
- 18
- Günlük değişim
- -0.16%
- Aylık değişim
- 1.25%
- 6 aylık değişim
- 4.61%
- Yıllık değişim
- 1.82%
21 Eylül, Pazar