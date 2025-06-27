КотировкиРазделы
ASBA
ASBA: Associated Banc-Corp 6.625% Fixed-Rate Reset Subordinated Notes

25.0600 USD 0.1100 (0.44%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ASBA за сегодня изменился на 0.44%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.9284, а максимальная — 25.0600.

Следите за динамикой Associated Banc-Corp 6.625% Fixed-Rate Reset Subordinated Notes. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
24.9284 25.0600
Годовой диапазон
22.9900 25.2999
Предыдущее закрытие
24.9500
Open
24.9284
Bid
25.0600
Ask
25.0630
Low
24.9284
High
25.0600
Объем
8
Дневное изменение
0.44%
Месячное изменение
0.68%
6-месячное изменение
4.03%
Годовое изменение
1.25%
